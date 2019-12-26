Иностранец просил интимные фото у 12-летней минчанки

В милицию обратились родители 12-летней девочки, в мобильном телефоне которой обнаружили переписку с неизвестным.

По информации ГУВД Мингорисполкома, собеседник склонил ребенка переслать ему свои фотографии интимного характера.

К данной переписке оказался причастен 22-летний гражданин России, который работал в Минске каменщиком. Он представлялся в интернете девочкой или мальчиком и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде.

В комнате, где проживал молодой человек, изъяты мобильный телефон и два ноутбука. При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей.

Сейчас иностранец находится в ИВС. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление иных потерпевших. По оперативным данным, фигурант вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете.