Посол Казахстана сообщил о договоренности с «Транснефтью» по транзиту нефти в Беларусь

У Казахстана есть договоренности по транзиту нефти в Беларусь с компанией «Транснефть», сообщил Аскар Бейсенбаев на пресс-конференции в Минске.

Дипломат отметил, что соглашение о поставке нефти в Беларусь будет подписано после завершения внутригосударственных процедур по его подготовке, которые сейчас проходят в Казахстане.

По его словам, нефть может поставляться разными путями: по нефтепроводу через Россию или по железной дороге. Этот вопрос пока не урегулирован, отметил он. «Думаю, этот вопрос, как и вопрос цены, будет решаться, когда будут подписаны конкретные договоры с нефтедобывающими компаниями в Казахстане», — сказал Бейсенбаев.

Пока же, уточнил он, есть «общеполитические договоренности» о транзите нефти через систему «Транснефти» из Казахстана в Беларусь, достигнутые во время октябрьского визита Александра Лукашенко в Нур-Султан.

Бейсенбаев затруднился ответить, в каком именно квартале 2020 года будет заключено соглашение о поставках нефти. «Более точные сроки могут сказать только люди, которые этим профессионально занимаются. Честно говоря, мы ждали, что соглашение будет подписано к визиту президента [Александра Лукашенко в Казахстан]», — отметил он.

30 октября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил журналистам, что его страна планирует поставлять в Беларусь от 1 млн до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. «

21 октября накануне своего визита в Казахстан Александр Лукашенко посетовал на блокирование Россией транспортировки казахстанской нефти.