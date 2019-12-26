У Лукашенко появился новый конкурент

Заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич объявил о намерении стать кандидатом на президентских выборах.

В комментарии БелаПАН он сообщил, что сейчас идут переговоры внутри организаций, входящих в кампанию наблюдения «Право выбора», о выдвижении единого кандидата от оппозиции.

«Если мы договоримся об общем участии и общей процедуре определения кандидата, то я приму участие как представитель Партии БНФ. Если этого не будет, то БНФ будет участвовать в выборах самостоятельно», — сказал Янукевич.

По его словам, окончательное решение о едином кандидате станет известно до конца января.

«Мы понимаем, что эти выборы не будут свободными и справедливыми. Мы видим, что, скорее всего, уличный протестный существенно потенциал не вырастет и соответственно не будет сильного уличного давления на власти. Потому говорить о смене власти на этих выборах не приходится», — заявил Янукевич.

«Но мы считаем, — отметил он, — что можно повлиять на ситуацию в стране, на государственную политику, состояние общества. Через мобилизацию и консолидацию национально-демократических сил можно добиться от властей учета интересов этой части общества, показать и белорусским властям, и Кремлю, и свободному миру, что есть значительная часть жителей Беларуси, для которых важны ценности независимости и свободы, и без этих людей нельзя решать судьбу страны».

Янукевич пояснил, что в значительной степени повестка будет посвящена экономическим свободам, проведению реформ.

«Без них сохранить независимость будет крайне сложно. Уровень жизни имеет большое значение для Партии БНФ и будет значительной частью выборной платформы», — сказал он.

Кампания наблюдения «Право выбора» сформирована восемью политическими и общественными структурами: Объединенной гражданской партией, Белорусской социал-демократической партией (Грамада), Белорусской партией «Зеленые», Партией БНФ, оргкомитетами по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, движением «За Свободу» и независимым профсоюзом РЭП.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.