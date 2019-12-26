Начальник ГАИ выступил с заявлением

Порядка восьми тысяч водителей в Беларуси системно нарушают правила дорожного движения. Об этом заявил начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк.

В ходе брифинга 26 декабря (БелаПАН на мероприятие приглашен не был; видеозапись опубликована на сайте МВД) он отметил, что сотрудники ГАИ делают акцент на «профилактической превентивной работе, на том, что можно сделать без применения мер административной ответственности».

«Конечно, есть группа участников дорожного движения, которых вряд ли чем-то можно убедить, — сказал он. — Группа эта под нашим контролем. Порядка восьми тысяч водителей, которые системно нарушают правила дорожного движения. На 3,5 млн (общее число водителей. — БелаПАН.), поверьте, это не слишком большая цифра. Но есть люди, которые по 100 и более раз нарушают правила дорожного движения в течение года».

По словам Корзюка, именно таким водителям ГАИ будет уделять повышенное внимание.

«Те, кто совершил некую ошибку и попал в поле зрения наших сотрудников впервые, и если после профилактической беседы человек сделает нормальные выводы, то, я думаю, всегда надо рассчитывать на понимающую часть нашего населения, — сказал начальник ГАИ. — А вот на тех, кто не понимает, кто системно будет продолжать это делать, конечно же, мы будем влиять посредством законодательства. Его никто не отменял. И никто до внесения изменений в КоАП его не отменит. Здесь работа вся будет продолжена с одной целью — обеспечить безопасность дорожного движения».