Умерла Галина Волчек

Пресс-служба популярного российского театра «Современник» сообщила о смерти Галины Волчек.

Фото с сайта aif.ru

На днях появилась информация, что народная артистка СССР была госпитализирована в одну из московских клиник.

Художественному руководителю «Современника» (возглавляла театр с 1972 года) было 86 лет. Она являлась Героем Труда Российской Федерации, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии СССР и Премии президента РФ.

В фильмографии Галины Волчек более двадцати работ в качестве актрисы и более десяти — в качестве режиссера.

Отметим, что ее отец — Борис Израилевич (советский кинооператор, лауреат трех Сталинских и Государственной премии СССР) родился в Витебске.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге написал, что это «невосполнимая утрата для нас, для театрального мира» и выразил соболезнования родным и близким.