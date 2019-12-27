«Лукашенко угрожал Кремлю». Венедиктов рассказал, что было главным в его интервью с президентом Беларуси

В своем видеоблоге «ДайДудя» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что в его интервью с Александром Лукашенко больше всего задело Кремль.

Фото пресс-службы президента

«Я переспросил, чтобы обратить ваше внимание, тех, кто слушает, про реверс. Когда он стал говорить, что если мы тут откажемся, мы будем спрашивать из Европы, мы уже делали реверс. Я знаю, как это задело в Кремле. Они вспомнили, что действительно это было, не помню год, когда к нам тоже 31 декабря приходила пресс-секретарь «Газпрома», когда перекрывали Беларуси, и они запустили реверс тоже, только об этом не кричали. И, конечно, реверс — это главное в этом интервью. Все остальное он объяснял, а это он угрожал», — заявил Венедиктов.

Журналист также сообщил, что Лукашенко «принес, показал и отдал» ему «позицию в разговоре с Путиным». «Я говорю: «А вы ее передали?» — «Только Путину». Я думаю, что она уже разошлась широко, но я подробно, если вам интересно, в субботу, в программе своей «Будем наблюдать» ее озвучу», — сообщил Венедиктов.

«Это справка, вот как они считают, как он говорит, бухгалтерию, — пояснил главред «Эха». — Они говорят: вот у нас две российские военные базы. Я за них, говорит Лукашенко, аренды не беру, они бесплатные. А вот за Байконур (Россия арендует этот космодром у Казахстана. — БелаПАН.)... Потом я говорю с нашими, и наши военные мне говорят: ну, послушай, это наши базы, мы сами обслуживаем, и всё. «А аренда?» — «Ну, это бывшие советские базы, они общие». А он вносит туда, там есть строчка, вот сколько бы стоили эти базы с 2000 года или с 10-го года, не помню, там какие-то приличные [суммы], типа 120 млн долларов за все эти годы».

В интервью «Эху Москвы» Лукашенко заявил, что, если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, Беларусь будет искать альтернативных поставщиков. «Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — сказал он.

Лукашенко отметил, что в Беларуси есть три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией. «На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ северный («Нафтан». — БелаПАН.) и южный (Мозырский НПЗ. — БелаПАН.), а затем перерабатываю, — сказал он. — В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там глубина переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу две трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу».

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Москве, что Россия не против поиска Беларусью альтернативных возможностей поставки нефти: «Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации».

«В данном случае, — отметил пресс-секретарь Путина, — мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке».