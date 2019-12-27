Главред «Эха Москвы» считает, что Медведев достал Лукашенко

В ходе интервью «Эху Москвы» Александр Лукашенко был раздражен, когда говорил о премьер-министре России Дмитрии Медведеве, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем видеоблоге «ДайДудя».

Фото из архива пресс-службы президента

«Я поймал нотку раздражения, я это видел. Он покраснел, он был раздражен, потому что его эта фраза: «Ну как же, мне Путин обещал, а что Медведев говорит, его не было на нашей с ним встрече, откуда ему знать, что Путин обещал?», — сказал Венедиктов.

«Поэтому, — продолжил он, — Пескову пришлось оправдываться, что нет никаких расхождений между Путиным и Медведевым».

«Конечно, решает Путин. И, конечно, Путин, как мне рассказывали не в Беларуси, [сказал]: ну, ладно, ребята, давайте отложим, действительно, непринципиально, через год догоним», — утверждает Венедиктов.

23 декабря Медведев, комментируя журналистам ход переговоров об интеграции, заявил, что дополнительная финансовая поддержка Беларуси со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт.

«Все формы дополнительной поддержки, дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы», — подчеркнул Медведев. В таком случае, по его словам, можно будет говорить и о компенсации для Беларуси налогового маневра.

На следующий день в интервью «Эху Москвы» Лукашенко, рассуждая на тему тридцать первой дорожной карты интеграции, где идет речь о создании наднациональных органов, заявил: «Мы [с Путиным] вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется, и подсовывают, в основном через правительство. Медведев недавно высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент, что мы договорились вообще не трогать этих вопросов [о создании наднациональных органов]».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с мнением Лукашенко о том, что у правительства России и Кремля разные подходы к формированию отношений с Беларусью: «Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства».