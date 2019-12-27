Авиакатастрофа в Алматы: количество погибших увеличилось в два раза

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Количество погибших в авиакатастрофе в Алматы продолжает увеличиваться. Об этом сообщают экстренные службы Казахстана.

Первоначально Международный аэропорт, из которого Fokker-100 авиакомпании Бек Эйр отправился рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, сообщал о семи погибших, сейчас же появилась информация о 14 погибших.

В числе погибших, как сообщается, глава совета генералов Казахстана Рустем Хайдаров.

Свои соболезнования семьям погибших выразили Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев.
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Тэги: авиакатастрофа Бек Эйр Казахстан Персона: Рустем Хайдаров Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев Город: Алматы

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