Авиакатастрофа в Алматы: количество погибших увеличилось в два раза

Количество погибших в авиакатастрофе в Алматы продолжает увеличиваться. Об этом сообщают экстренные службы Казахстана.

Первоначально Международный аэропорт, из которого Fokker-100 авиакомпании Бек Эйр отправился рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, сообщал о семи погибших, сейчас же появилась информация о 14 погибших.

В числе погибших, как сообщается, глава совета генералов Казахстана Рустем Хайдаров.

Свои соболезнования семьям погибших выразили Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев.