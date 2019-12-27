Житель Ауриха нашел в старых часах 50 тыс. немецких марок

Покупая на антикварном рынке старые настенные часы, житель немецкого Ауриха и не ожидал, какой сюрприз поджидает его.

Осматривая дома покупку, мужчина обнаружил в тайник, в котором находилось 50 тысяч немецких марок. Он отнес находку в специальное городское бюро.