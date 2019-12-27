Житель Ауриха нашел в старых часах 50 тыс. немецких марок

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Покупая на антикварном рынке старые настенные часы, житель немецкого Ауриха и не ожидал, какой сюрприз поджидает его.


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Осматривая дома покупку, мужчина обнаружил в тайник, в котором находилось 50 тысяч немецких марок. Он отнес находку в специальное городское бюро.

В связи с тем, что законный хозяин марок не нашелся, вся сумма перешла в собственность любителя старинных часов. Теперь, обменяв марки на евро, он получит 25 тысяч, пишет DW.
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Тэги: Германия клад дойчмарка Город: Аурих

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