Житель Ауриха нашел в старых часах 50 тыс. немецких марок
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Покупая на антикварном рынке старые настенные часы, житель немецкого Ауриха и не ожидал, какой сюрприз поджидает его.
Осматривая дома покупку, мужчина обнаружил в тайник, в котором находилось 50 тысяч немецких марок. Он отнес находку в специальное городское бюро.
В связи с тем, что законный хозяин марок не нашелся, вся сумма перешла в собственность любителя старинных часов. Теперь, обменяв марки на евро, он получит 25 тысяч, пишет