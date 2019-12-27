Жители пристоличных поселков собирают деньги на независимый мониторинг воздуха в районе отстойников «Водоканала»

Жители пристоличных поселков Михановичи, Гатово, Стайки и других на краундфандинговой платформе «Улей» ведут сбор средств на аренду системы независимого контроля выбросов вредных веществ.

Такая сложная аппаратура им необходима, чтобы собрать неопровержимые задокументированные доказательства превышения вредных вещества в окружающем воздухе.

Дело в том, что в районе деревни Синило находятся иловые пруды «Минскводоканала». На территории, эквивалентной 155 футбольным полям, отстаиваются стоки из столичной канализации.

Эти пруды являются источником бесконечной вони, которую при сопутствующей ветровой обстановке могут почувствовать и жители отдаленных минских микрорайонов.

Представьте, что чувствуют люди, живущие в нескольких сотнях метров от гигантских прудов с фекалиями.

«Летом по ночам люди либо мучаются от духоты, либо открывают окна и задыхаются от зловония. Головные боли, запах от постиранного белья — всё это наши будни», — говорят местные жители.

Они обращались во все возможные инстанции — от «Водоканала» до Администрации президента. Но ситуация не меняется. Госорганы отвечают, что превышений наличия в воздухе вредных веществ нет, а запах — это субъективная оценка.

Поэтому инициативная группа граждан решила собрать деньги на аренду специального оборудования, которое будет в режиме онлайн делать замеры воздуха и фиксировать превышения наличия в нем вредных веществ.

Местные жители уверены, что превышение вредных веществ в воздухе в районе иловых прудов есть и намерены доказать это с помощью независимого мониторинга.