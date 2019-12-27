Калинковичские подростки взломали аттракцион ради денег на дискотеку

Двое учащихся местного лицея, 15 и 16 лет, попытались украсть деньги из аттракциона «Боксер».

Фото: МВД

По информации областного УВД, рядом прогуливалась семейная пара с ребенком. Когда мужчина приблизился к парням, те бросились наутек. Глава семейства сообщил о случившемся в милицию.

Задержанные пояснили, что хотели пойти на дискотеку, а денег не было. Взяв на ближайшей стройке кусок арматуры, ребята вскрыли отсек для денег в аттракционе. До происшествия «Боксер» простоял на этом месте один день.