Главному тренеру «Цмокаў» поручили национальную сборную
Исполком БФБ утвердил кандидатуру Ростислава Вергуна в качестве главкома мужской национальной сборной страны по баскетболу.
Также в тренерский штаб команды в качестве ассистента вошел Андрей Кривонос. Тренером по общей физической подготовке будет работать польский специалист Войтек Валих, сообщается на сайте Федерации.
«Необходимо понимать данное назначение скорее как аванс, ведь первым испанием для нового тренерского штаба станут матчи квалификации ЧМ-2023 — после чего Исполкомом будет вынесено решение о целесообразности продления трудовых отношений с данными специалистами», — сказал председатель БФБ Максим Рыженков.
Первые матчи под руководством нового главного тренера мужская сборная Беларуси проведет 20 и 24 февраля 2020 года, когда в рамках первого раунда квалификации ЧМ-2023 встретится с командами Кипра и Португалии соответственно.
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Ростислав Вергун родился в 1982 году. Проходил обучение в американском университете «Бирмингем-Саутерн». Вернувшись в Беларусь, выступал за могилевский «Темп-ОШВСМ» (2004—2008). В 2008—2012 годах выступал за клуб «Минск-2006» («Цмокi»), неоднократно выигрывал с ним чемпионат и Кубок Беларуси.
Тренерскую карьеру начал в 2012 году в качестве главного тренера клуба «Борисфен». В августе 2014 года был назначен на пост ассистента главного тренера «Цмокаў», а в январе 2019 года — главного тренера этого клуба.