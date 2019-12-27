Главному тренеру «Цмокаў» поручили национальную сборную

Исполком БФБ утвердил кандидатуру Ростислава Вергуна в качестве главкома мужской национальной сборной страны по баскетболу.

Источник: БФБ

Также в тренерский штаб команды в качестве ассистента вошел Андрей Кривонос. Тренером по общей физической подготовке будет работать польский специалист Войтек Валих, сообщается на сайте Федерации.

«Необходимо понимать данное назначение скорее как аванс, ведь первым испанием для нового тренерского штаба станут матчи квалификации ЧМ-2023 — после чего Исполкомом будет вынесено решение о целесообразности продления трудовых отношений с данными специалистами», — сказал председатель БФБ Максим Рыженков.

Первые матчи под руководством нового главного тренера мужская сборная Беларуси проведет 20 и 24 февраля 2020 года, когда в рамках первого раунда квалификации ЧМ-2023 встретится с командами Кипра и Португалии соответственно.