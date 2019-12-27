Американец ограбил два банка за 20 минут

В Майами на юго-востоке Флориды ФБР разыскивает мужчину, которому удалось в течение 20 минут ограбить два банковских отделения.

Источник: кадры ФБР

ФБР опубликовало кадры с камер наружного видеонаблюдения, на которых видно, что злоумышленник даже не скрывал свое лицо, пишет NBC .

Сначала мужчина отправился в Bank of America и вынудил служащего дать ему наличные из кассы. Спустя 20 минут грабитель был уже в Chase Bank.

При ограблении никто не пострадал. Какой суммой удалось поживиться грабителю, не сообщается.