Американец ограбил два банка за 20 минут

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В Майами на юго-востоке Флориды ФБР разыскивает мужчину, которому удалось в течение 20 минут ограбить два банковских отделения.

Источник: кадры ФБР

ФБР опубликовало кадры с камер наружного видеонаблюдения, на которых видно, что злоумышленник даже не скрывал свое лицо, пишет NBC.

Сначала мужчина отправился в Bank of America и вынудил служащего дать ему наличные из кассы. Спустя 20 минут грабитель был уже в Chase Bank.

При ограблении никто не пострадал. Какой суммой удалось поживиться грабителю, не сообщается.
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Тэги: ограбление Bank of America Город: Майами

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