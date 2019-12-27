В МВД внедряется балльная система оценки

Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа карательного органа и использования «палочно-галочной» системы. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев на заседании межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности.

«Не надо выявлять “на количество”. Профилактика, беседа — это и есть работа», — отметил министр.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в Министерстве внутренних дел завершена разработка Инструкции о порядке оценки деятельности органов внутренних дел по выполнению основных задач.

Согласно этому документу, работа органов внутренних дел будет оцениваться «только по конечному результату без доведения каких-либо планов или нормативов».

Будет внедряться балльная система. «Например, по линии наркоконтроля максимальное количество баллов будет начисляться подразделению за пресечение деятельности нарколаборатории либо преступной организации. По линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями — не по количеству выявленных преступлений, а по значимости предотвращенного вреда», — сообщила Ольга Чемоданова.

Пресс-секретарь МВД отметила, что усилия направлены на то, чтобы к ведомству относились как к общественному институту, обеспечивающему защиту, оказание помощи людям, столкнувшимся с противоправными проявлениями: «Действия сотрудников должны однозначно восприниматься гражданами, в том числе привлекаемыми к ответственности, как необходимые и справедливые».