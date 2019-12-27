«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

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По данным пресс-службы «Газпрома», деньги перечислили в сроки, предусмотренные протоколом между двумя компаниями от 20 декабря.

В «Нафтогазе» подтвердили получение 2,918 млрд долларов. По данным украинской компании, суммарно «Нафтогаз» получил 5 млрд долларов по результатам транзитного арбитража.

Украина и Россия договорилась о пакетном соглашении о транзите российского газа с 1 января 2020 года. Договор о транзите будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал выплату денег «Газпромом». Он уточнил, что 2,9 млрд долларов уже на украинских счетах.
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Тэги: Стокгольмский арбитраж Украина-Россия Нафтогаз Газпром Персона: Владимир Зеленский Город: Киев

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