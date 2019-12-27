«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража
По данным пресс-службы «Газпрома», деньги перечислили в сроки, предусмотренные протоколом между двумя компаниями от 20 декабря.
В «Нафтогазе» подтвердили получение 2,918 млрд долларов. По данным украинской компании, суммарно «Нафтогаз» получил 5 млрд долларов по результатам транзитного арбитража.
Украина и Россия договорилась о пакетном соглашении о транзите российского газа с 1 января 2020 года. Договор о транзите будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал выплату денег «Газпромом». Он уточнил, что 2,9 млрд долларов уже на украинских счетах.