«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

По данным пресс-службы «Газпрома», деньги перечислили в сроки, предусмотренные протоколом между двумя компаниями от 20 декабря.

В «Нафтогазе» подтвердили получение 2,918 млрд долларов. По данным украинской компании, суммарно «Нафтогаз» получил 5 млрд долларов по результатам транзитного арбитража.

Украина и Россия договорилась о пакетном соглашении о транзите российского газа с 1 января 2020 года. Договор о транзите будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.

Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2019

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал выплату денег «Газпромом». Он уточнил, что 2,9 млрд долларов уже на украинских счетах.