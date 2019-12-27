Беларусь построит на нефтепроводе «Дружба» пункт контроля качества нефти из России

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

По его словам, соответствующее решение уже принято, а первый этап проекта будет реализован в течение 2020 года, сообщает «Нефтяная магистраль» .

«Концерн "Белнефтехим" поддержал наше предложение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). В течение следующего года будет реализован первый этап проекта по установке СИКН на приеме нефти из Российской Федерации, это 106-й км трассы нефтепровода Унеча — Мозырь», — отметил Вериго.

Напомним, в апреле «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был временно приостановлен, а в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти.