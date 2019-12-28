Внучки Александра Лукашенко рассказали, как отмечают Новый год

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Семья среднего сына Александра Лукашенко, главы Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко в преддверии Нового года посетила Дивинский детский дом.

Скриншот с трансляции СТВ

Сюжет об этом был показан в эфире телеканала СТВ.


Лукашенко рассказал детям о волшебстве

«Детки молодцы, хорошо подготовились, принимали активное участие, что не может не радовать, — заметил глава семейства. — Хочу всех поздравить с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством, пожелать мира и добра в ваши дома».

Как рассказала Анастасия Лукашенко, именно в новогодние праздники «можно собраться всей дружной семьей и отметить их сплоченно».

«Мы обычно собираемся у нас дома за столом, большой семьей, готовим любимые блюда, кушаем, смотрим какие-то программы интересные, концерты», — добавила Дарья Лукашенко.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: Новый год-2020 Наши дети семья Лукашенко Персона: Дмитрий Лукашенко Анастасия Лукашенко Дарья Лукашенко

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