Внучки Александра Лукашенко рассказали, как отмечают Новый год

Семья среднего сына Александра Лукашенко, главы Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко в преддверии Нового года посетила Дивинский детский дом.

Скриншот с трансляции СТВ

Сюжет об этом был показан в эфире телеканала СТВ.

«Детки молодцы, хорошо подготовились, принимали активное участие, что не может не радовать, — заметил глава семейства. — Хочу всех поздравить с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством, пожелать мира и добра в ваши дома».

Как рассказала Анастасия Лукашенко, именно в новогодние праздники «можно собраться всей дружной семьей и отметить их сплоченно».

«Мы обычно собираемся у нас дома за столом, большой семьей, готовим любимые блюда, кушаем, смотрим какие-то программы интересные, концерты», — добавила Дарья Лукашенко.