ГАИ продолжает проведение спецмероприятия

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение на территории страны спецмероприятия, направленного на пресечение вождения «под мухой».

Как сообщается, республиканская акция «Трезвость — норма на дорогах!» будет проводиться по седьмое января включительно.

Кроме информационно-разъяснительной работы среди населения, инспекторы «обеспечат действенный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД».

Особое внимание будет уделено работе по выявлению и отстранению от управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также изъятию с проезжей части нетрезвых пешеходов.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

Не так давно сообщалось, что 33-летняя жительница деревни Большевик (Минский район) отвезла рано утром своего пятилетнего ребенка в детский сад. Возвращаясь домой, она задела своей «Тойотой» припаркованный «Рено». Как выяснилось, водитель была в нетрезвом состоянии.