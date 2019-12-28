Магазины duty free откроются на въезде в Беларусь из Литвы, Польши и Украины

Магазины беспошлинной торговли duty free на въезде в Беларусь откроют в пунктах пропуска «Котловка» (на границе с Литвой), «Новая Рудня» и «Мокраны» (с Украиной), «Козловичи» (с Польшей).

Иллюстрация: bdz.by

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеканал «Беларусь 1», они будут расположены до зоны таможенного контроля. Таким образом, на товары, приобретенные в таком магазине, также будут распространяться нормы ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.

На этой неделе Александр Лукашенко подписал указ №476, которым вносятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли. Согласно документу, в одном автодорожном пункте пропуска на въезде в Беларусь может быть только один магазин duty free.

Указ №476 предусматривает оснащение магазинов duty free кассовым оборудованием, обеспечивающим блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами. Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя приобрести свыше 3 литров алкоголя и 200 штук сигарет, пояснили в Государственном таможенном комитете.

Стоит отметить, что в Беларуси уже работают магазины duty free при въезде — они находятся в национальном аэропорту Минск и в пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей. Таким образом, общее количество магазинов duty free, работающих на въезд в автомобильных пунктах пропуска, достигнет пяти.

Проект указа о магазинах беспошлинной торговли обсуждался 24 сентября на совещании у главы государства. «Мы законодательно определили основные требования к этим магазинам и развиваем этот вид деятельности, — сказал Лукашенко. — С 2014 года количество таких магазинов в стране увеличилось в три раза. Около 70 объектов (работает в Беларуси на данный момент. — БелаПАН.). Три из них открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров. Подписан указ о беспошлинной торговле на бортах воздушных судов авиакомпании «Белавиа».

«Несмотря на освобождение от таможенных пошлин, такие магазины приносят в бюджет определенные денежные средства, в том числе и валютную выручку», — констатировал Лукашенко.