В Москве простятся и похоронят Галину Волчек

Сегодня в московском театре «Современник» пройдет церемония прощания с известной актрисой и режиссером, художественным руководителем театра Галиной Волчек.

Фото пресс-службы театра

Народная артистка СССР 26 декабря ушла на 87-м году жизни (ранее сообщалась, что худрук была госпитализирована в одну из московских клиник).

Как сообщили в «Современнике», двери театра откроются в девять часов утра. Панихида продлится до 12:30.

Тело Галины Волчек будет предано земле на Новодевичьем кладбище столицы в 14:00.