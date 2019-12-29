В Москве простятся и похоронят Галину Волчек

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Сегодня в московском театре «Современник» пройдет церемония прощания с известной актрисой и режиссером, художественным руководителем театра Галиной Волчек.

Фото пресс-службы театра

Народная артистка СССР 26 декабря ушла на 87-м году жизни (ранее сообщалась, что худрук была госпитализирована в одну из московских клиник).

Как сообщили в «Современнике», двери театра откроются в девять часов утра. Панихида продлится до 12:30.

Тело Галины Волчек будет предано земле на Новодевичьем кладбище столицы в 14:00.
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Тэги: режиссер Персона: Галина Волчек Город: Москва

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