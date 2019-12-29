В Киеве наказали напавшего на журналиста под судом по делу Шеремета

Суд отправил подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где слушалось дело об убийстве Павла Шеремета, под ночной домашний арест.

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Суд избрал меру пресечения подозреваемому «в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту», сообщила пресс-служба киевской полиции.

Журналисты изданий «Шарий.нет» и «Страна» подверглись угрозам и оскорблениям на судебном заседании по делу Шеремета и после него.

На заседании обвиняемый отрицал, что в бутылке была моча и говорил, что вообще никого не обливал, а стоял в сторонке. Что же до ножа, ношение которого ему вменяют по еще одному уголовному делу, то, по его словам, он ему нужен для самозащиты.