Около 150 противников интеграции с Россией прошли шествием по центру Минска

Выйти 29 декабря на Октябрьскую площадь призвал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец. С 26 декабря он отбывает 15-суточный административный арест за участие в предыдущих акциях против интеграции с Россией.

Противники интеграции собрались днем 29 декабря на Октябрьской площади. Некоторые из участников акции достали плакаты с требованием освободить оппозиционных активистов, отбывающих административные аресты за предыдущие акции протеста, а также их портреты. Помимо Павла Северинца среди арестованных — Елена Толстая, Максим Винярский, Денис Урбанович, Евгений Афнагель, Стас Шашок, Леонид Кулаков. Они наказаны арестами на срок от 5 до 15 суток.

Как заявила, выступая перед собравшимися, сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Ольга Ковалькова, «сегодня люди, которые активно выступают за свободу, права человека и независимость, находятся в тюрьмах». «Они — герои, они не преступники. Сегодня преступники — это режим и те люди, которые фиксируют нас на камеры, составляют протоколы, вызывают в суды и судят за то, что мы желаем жить достойно, за то, что мы выходим на мирные акции протеста, чтобы высказать свое мнение», — подчеркнула Ковалькова.

Несанкционированный митинг на Октябрьской площади проходил в формате свободного микрофона.

«Мы требуем, чтобы нашей родиной не торговали. Мы категорически против союза с имперской Россией. Мы прекрасно понимаем, что союз с Россией — это война и нищета», — заявил, выступая перед собравшимися, сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

Затем участники акции отправились на площадь Независимости. Демонстранты скандировали лозунги «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», выкрикивали фамилии активистов, арестованных за участие в предыдущих акциях протеста против интеграции. Обращаясь к прохожим, они призывали их присоединяться к акции, скандируя «Далучайся!» По данным наблюдателей-правозащитников, в акции приняли участие порядка 150 человек.

По окончании митинга Ольга Ковалькова призвала присутствующих присоединиться к «живой цепи», которую представители оппозиции планируют провести сегодня в центре города в 15:00.