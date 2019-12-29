Офис Зеленского подтвердил освобождение 25 украинцев из плена сепаратистов

Омбудсмен Людмила Денисова официально сообщила об освобождении первой партии украинских пленных из самопровозглашенных прокремлевских республик на Донбассе.

Перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома. pic.twitter.com/Ql0164lswg — Офіс Президента (@APUkraine) December 29, 2019

Украинских заключенных вывели из автобусов сепаратистов и провели в специальную палатку, где состоялась верификация их личностей. После этого пленных передали украинской стороне.

Официального списка этих людей пока нет, но Денисова назвала первые фамилии освобожденных.

«В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса — Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов», — написла обмудсмен.

Информацию об освобождении первых 25 украинцев подтвердили также в Офисе президента.

Сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области происходит запланированный обмен пленными.