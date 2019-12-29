Офис Зеленского подтвердил освобождение 25 украинцев из плена сепаратистов

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Омбудсмен Людмила Денисова официально сообщила об освобождении первой партии украинских пленных из самопровозглашенных прокремлевских республик на Донбассе.

Украинских заключенных вывели из автобусов сепаратистов и провели в специальную палатку, где состоялась верификация их личностей. После этого пленных передали украинской стороне.

Официального списка этих людей пока нет, но Денисова назвала первые фамилии освобожденных.


Масштабный обмен пленными состоится в Украине 29 декабря

«В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса — Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов», — написла обмудсмен.

Информацию об освобождении первых 25 украинцев подтвердили также в Офисе президента.

Сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области происходит запланированный обмен пленными.
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Тэги: обмен пленными ДНР ЛНР Украина-Россия Персона: Людмила Денисова

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