Брестское «Динамо» опровергло интерес к Олегу Кононову

Пресс-служба футбольных чемпионов Беларуси заявила, что информация о возможном приходе в команду тренера Олега Кононова не является достоверной.

«Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца. Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы», — цитирует заявление пресс-службы by.tribuna.com .

В клубе пообещали назвать имя нового главного тренера в ближайшее время.