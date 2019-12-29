Брестское «Динамо» опровергло интерес к Олегу Кононову

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Пресс-служба футбольных чемпионов Беларуси заявила, что информация о возможном приходе в команду тренера Олега Кононова не является достоверной.

«Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца. Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы», — цитирует заявление пресс-службы by.tribuna.com.

В клубе пообещали назвать имя нового главного тренера в ближайшее время.
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Тэги: ФК Динамо-Брест Персона: Олег Кононов Город: Брест

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