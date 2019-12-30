Атлантика принесла в Беларусь снег и порывистый ветер — объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня днем погоду на территории страны будет формировать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Ожидаются снег, переходящий в дождь, гололед. На дорогах гололедица. Слабый туман. Ветер юго-западный во многих районах сильный с порывами до 15-18 м/с.
Погода в регионах республики, как отметили в Белгидромете, будет колебаться в пределах:
- Брестская обл. +1..+3°C;
- Витебская обл. 0..+2°C;
- Гомельская обл. 0..-2°C;
- Гродненская обл. +1..+3°C;
- Могилевская обл. -1..+1°C;
- Минск -1..+1°C.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
В туман рекомендуется в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.