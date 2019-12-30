Фотофакт. В Бресте такси протаранило троллейбус

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 35-летняя женщина-таксист, случилось в городе на Буге.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, днем на перекрестке Буденного/Карла Маркса автомобиль такси «Фольксваген» не уступил дорогу общественному транспорту и врезался во встречный троллейбус.

Женщина-таксист получила существенные травмы и была госпитализирована.

Напомним, в настоящее время на территории Беларуси ГАИ проводит сепецмероприятие.
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Тэги: ДТП Город: Брест

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