С 1 января Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Как отмечается в постановлении правительства, новые ставки будут следующими:

на сырую нефть составит — 77,2 доллара за 1 т (было 90,5 доллара);

на прямогонный бензин 42,4 доллара/т (49,7);

на товарные бензины, легкие и средние дистилляты — 23,1 доллара/т (27,1);

дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла — 23,1/т (27,1).

Ранее ставки были изменены 1 декабря.