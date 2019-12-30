Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
С 1 января Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Как отмечается в постановлении правительства, новые ставки будут следующими:
- на сырую нефть составит — 77,2 доллара за 1 т (было 90,5 доллара);
- на прямогонный бензин 42,4 доллара/т (49,7);
- на товарные бензины, легкие и средние дистилляты — 23,1 доллара/т (27,1);
- дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла — 23,1/т (27,1).
Ранее ставки были изменены 1 декабря.