Канопацкая продолжает искать юридические пути денонсации договора о Союзном государстве

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая направила запрос в Верховный суд России с просьбой предоставить информацию о практике денонсации международных договоров. Об этом она сообщила 30 декабря в социальных сетях.

Анна Канопацкая

Канопацкая просит Верховный суд РФ «предоставить информацию по судебной практике рассмотрения Верховным судом Российской Федерации дел о признании международных договоров, стороной в которых является Российская Федерация, недействительными». Экс-депутат упоминает, что в компетенцию Верховного суда РФ входят вопросы, связанные с международными договорами.

В комментарии к опубликованному обращению Канопацкая написала, что продолжает работу по «формированию правовой позиции в вопросе денонсации договора о создании Союзного государства».

«При любых обстоятельствах с кулуарными интеграционными поползновениями представителей действующей власти придется заканчивать. Пусть даже и в судебном порядке. Помощь российских коллег — профильных юристов будет очень кстати», — заявила экс-депутат.