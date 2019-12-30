Госсекретарь Майк Помпео посетит Минск 4 января

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Государственный секретарь США Майк Помпео 4 января посетит Минск, говорится в опубликованном 30 декабря заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус.

«4 января в Минске госсекретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше стремление нормализовать отношения и продвинуть их вперед», — сказала она.

По словам Ортагус, визит в Минск станет частью поездки Помпео по региону. С 3 по 7 января он посетит также Украину, Казахстан, Узбекистан, Кипр.

3 января Помпео посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и рядом официальных лиц, затем приедет в Минск. Из Беларуси Помпео отправится в Казахстан, затем в Узбекистан и Кипр.


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17 и 18 сентября Минск посетил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. На встрече с Лукашенко он сообщил, что стороны приняли решение о восстановлении дипломатического представительства на уровне послов.

Ранее, 29 августа, визит в белорусскую столицу нанес советник президента США Джон Болтон.

Визит Помпео пройдет на фоне переговоров Минска и Москвы об углублении белорусско-российской интеграции.
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Тэги: Беларусь-США Персона: Морган Ортагус Майк Помпео Дэвид Хейл

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