СК установил 28 эпизодов по делу об организации договорных матчей

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В ходе расследования установлены 16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со ставками на заранее определенный результат.


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Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды «Коммунальник-Могилев» за обеспечение необходимого результата одного из матчей чемпионата Беларуси по волейболу.

В ближайшее время материалы передадут прокурору.
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Тэги: ВК Коммунальник ФК Гомель ФК Нафтан договорные матчи

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