СК установил 28 эпизодов по делу об организации договорных матчей

В ходе расследования установлены 16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со ставками на заранее определенный результат.

Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды «Коммунальник-Могилев» за обеспечение необходимого результата одного из матчей чемпионата Беларуси по волейболу.

В ближайшее время материалы передадут прокурору.