Жодинский лесоруб признался в убийстве 50-летнего знакомого

Тело с колото-резаными ранами нашли 24 декабря в лесополосе на окраине Жодино.

По информации пресс-службы СК, сотрудники милиции задержали 42-летнего жителя Жодино, работающего лесорубом. В ходе допроса он дал признательные показания.

Согласно материалам дела, 18 декабря в лесополосе между мужчинами произошел конфликт. В результате ссоры 42-летний житель Жодино нанес множественные удары ножом знакомому. От полученных повреждений тот скончался.