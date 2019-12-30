Жодинский лесоруб признался в убийстве 50-летнего знакомого

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Тело с колото-резаными ранами нашли 24 декабря в лесополосе на окраине Жодино.

По информации пресс-службы СК, сотрудники милиции задержали 42-летнего жителя Жодино, работающего лесорубом. В ходе допроса он дал признательные показания.

 

 

Согласно материалам дела, 18 декабря в лесополосе между мужчинами произошел конфликт. В результате ссоры 42-летний житель Жодино нанес множественные удары ножом знакомому. От полученных повреждений тот скончался.
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Тэги: убийство лесоруб Город: Жодино

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