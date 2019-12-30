Один пассажир погиб и десятки получили повреждения при аварии автобуса Тбилиси — Стамбул

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В районе Ылгаза в Турции автобус столкнулся с трейлером.

Источник: news1.news

«О происшествии информированы консульские учреждения в Анкаре и Стамбуле. По имеющейся к этому времени информации, погиб один гражданин Турции и тяжело пострадали три гражданина. Что касается остальных 21 человека, у них отмечаются легкие повреждения», — заявили в МИД Грузии, передает apsny.ge.

Автобус выполнял рейс из Тбилиси в Стамбул. В нем в основном находились граждане Грузии.
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Тэги: Грузия Турция гибель пассажира авария автобуса ДТП со смертельным исходом Город: Тбилиси

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