Один пассажир погиб и десятки получили повреждения при аварии автобуса Тбилиси — Стамбул

В районе Ылгаза в Турции автобус столкнулся с трейлером.

Источник: news1.news

«О происшествии информированы консульские учреждения в Анкаре и Стамбуле. По имеющейся к этому времени информации, погиб один гражданин Турции и тяжело пострадали три гражданина. Что касается остальных 21 человека, у них отмечаются легкие повреждения», — заявили в МИД Грузии, передает apsny.ge .

Автобус выполнял рейс из Тбилиси в Стамбул. В нем в основном находились граждане Грузии.