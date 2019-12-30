Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ

Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год».

Как сообщает пресс-служба президента, жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах пяти долларов.

Как и в текущем году, тарифы будут повышены в два этапа. 1 января суммарно на 3,5 доллара в эквиваленте поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на 1,5 доллара).

Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.

«В условиях роста жилищно-коммунальных платежей государство продолжит поддерживать население через предоставление безналичных жилищных субсидий, — говорится в комментарии пресс-службы президента. — Они полагаются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности. За январь—октябрь 2019 года безналичные жилищные субсидии получили 21,6 тыс. семей на сумму более 1,1 млн».