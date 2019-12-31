Огонь унес жизни двух мужчин

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За истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 16 пожаров.

По информации дежурной части МЧС, накануне вечером в больнице от полученных на пожаре в воскресенье ожогов скончался 58-летний мужчина. Трагедия произошла в Червенском районе.

А сегодня ночью в Могилеве на пожаре в доме на проспекте Димитрова, 64 погиб 43-летний мужчина.

Всего с начала года в Беларуси произошло 6128 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 6074), на которых погибли 494 человека (527).
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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