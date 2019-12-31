Главного следователя КГБ назначили заместителем генпрокурора
Новым заместителем генерального прокурора Беларуси назначен старший советник юстиции Дмитрий Гора. Соответствующий приказ генпрокурор подписал 30 декабря.
Представляя своего заместителя коллективу Генпрокуратуры, глава ведомства Александр Конюк подчеркнул: «Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды».
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993-м окончил Военный Краснознаменный институт (Москва) по специальности «правоведение», в 2018-м — Академию управления при президенте по специальности «государственное управление и экономика».
С сентября 1993-го работал следователем, старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела управления КГБ Беларуси по Брестской области.
С ноября 2009-го и до назначения на нынешнюю должность — начальник следственного управления КГБ Беларуси.