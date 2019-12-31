Главного следователя КГБ назначили заместителем генпрокурора

Новым заместителем генерального прокурора Беларуси назначен старший советник юстиции Дмитрий Гора. Соответствующий приказ генпрокурор подписал 30 декабря.

Фото пресс-службы Генпрокуратуры

Представляя своего заместителя коллективу Генпрокуратуры, глава ведомства Александр Конюк подчеркнул: «Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды».

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993-м окончил Военный Краснознаменный институт (Москва) по специальности «правоведение», в 2018-м — Академию управления при президенте по специальности «государственное управление и экономика».

С сентября 1993-го работал следователем, старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела управления КГБ Беларуси по Брестской области.

С ноября 2009-го и до назначения на нынешнюю должность — начальник следственного управления КГБ Беларуси.