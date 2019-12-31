Путин позвонил Лукашенко обсудить поставки российской нефти в Беларусь

Президенты России и Беларуси вновь пообщались по телефону, продолжив обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Беларусь, сообщает пресс-служба президента России.

Как отметила пресс-служба белорусского президента, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Последний раз Путин и Лукашенко общались накануне — они более часа и согласовывали конкретные объемы, сроки и цены на поставки углеводородов и других видов сырья.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались за этот месяц дважды. После переговоров 20 декабря белорусский президент заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у России около 20 млрд куб. м газа и 24−25 млн тонн нефти. Лукашенко заявил, что цены на нефть и газ будут не выше уровня текущего 2019 года.