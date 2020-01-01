Председательство в Евросоюзе перешло от Финляндии к Хорватии

Председательство в Евросоюзе 1 января на полгода перешло от Финляндии к Хорватии. Эта страна впервые будет исполнять функции председателя ЕС с момента присоединения к нему в 2013 году.

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«Председательство Хорватии наступает в период значительных изменений в ЕС, в начале нового институционального и законодательного цикла после формирования новых составов европейских институтов, а также тех проблем, которые возникли из-за процесса выхода Великобритании из ЕС, — говорится на сайте хорватского председательства. — Неравномерное экономическое развитие, изменения климата, рост миграции, распространение дезинформации и растущий популизм являются вызовами для современного мира, и наши граждане ожидают ответов на них. Дать их может только сильная Европа. И здесь наше единство — это наша самая большая сила».

Программа полугодового председательства Хорватии в ЕС под девизом «Сильная Европа в мире вызовов» базируется на четырех приоритетах: развитие, объединение, защита и глобальное влияние.

Хорватия планирует сосредоточиться на сбалансированном и устойчивом развитии ЕС с учетом особенностей и потребностей всех государств-членов, их регионов и граждан.

Работая над вторым приоритетом — объединение, Хорватия намерена сосредоточиться на вопросах развития «инфраструктурной связанности ЕС, а также объединении его граждан, прежде всего посредством образования, культуры и спорта».

Третий приоритет — защита — предполагает меры по укреплению безопасности ЕС и его граждан, эффективной защите внешних границ, совместимости информационных систем и повышения устойчивости к внешним и кибернетическим угрозам.

«Поиск всеобъемлющего решения для устойчивой и эффективной политики в области миграции и убежища остается нашей общей целью, — отмечается на сайте. — Председательство Хорватии будет сосредоточено на дальнейшем развитии Союза как пространства свободы, безопасности и справедливости, основанного на общих ценностях, демократии и верховенстве закона».

Кроме того, Хорватия продолжит работу над стратегическими руководящими принципами ЕС по свободе, безопасности и справедливости, а также защите демократии как в Евросоюзе, так и за его пределами.

Реализуя четвертый приоритет — глобальное влияние, — хорватское председательство планирует работать над усилением роли ЕС в качестве ведущего мирового игрока.