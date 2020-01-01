Чрезвычайные ситуации в 2019-м: погибших стало меньше, травмированных — больше

Количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций в 2019 году снизилось на 6,6%, травмированных — увеличилось на 38,2%, следует из данных, размещенных 1 января 2020 года на сайте МЧС.

Всего за минувший ход произошло 6.146 чрезвычайных ситуаций (+29, или 0,5% к 2018-му), в том числе 6.135 — техногенного характера (+23, или 0,4%). Из них пожаров было 6.132 (+30, или 0,5%).

ЧС природного характера зафиксировано в 2,2 раза больше, чем годом ранее (11 против 5).

Количество погибших уменьшилось с 530 до 495, в том числе детей — с 9 до 2. Травмировано 445 человек против 322 (на пожарах — 440 против 306).

Спасено 827 человек (824; +0,4%), в том числе на пожарах — 569 (524; +8,6%). Эвакуировано 11.451 человек, или в 2,6 раза больше (4.351).

В 2019 году больше было уничтоженных и поврежденных строений (1.304 против 1.156 и 5.321 против 4.792, прирост 12,8 и 11% соответственно).

В новогоднюю ночь (с 0 до 6 часов 1 января), по информации МЧС, в стране зафиксировано 10 пожаров (за это же время год назад — 6), погибло 5 человек (ни одного), из которых 4 — в Могилевской области, 1 — в Гродненской.