Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В первый день нового года Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -3°С до +3°С.

Температура воздуха в столице в течение суток:

  • утром -1..-2°С;
  • днем -1..+1°С;
  • вечером 0..+1°С.
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Тэги: погода

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