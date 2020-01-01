Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
В первый день нового года Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -3°С до +3°С.
Температура воздуха в столице в течение суток:
- утром -1..-2°С;
- днем -1..+1°С;
- вечером 0..+1°С.