Во время празднования Нового года у Дворца спорта потерялись два мальчика

Два маленьких мальчика потерялись во время праздничных новогодних мероприятий, проходивших у столичного Дворца спорта.

Как сообщили в ГУВД, вечером 31декабря подполковник милиции Руслан Ивашко увидел одиноко стоявшего плачущего шестилетнего мальчика.

Оказалось, он приехал в Минск из одного из районных центров и потерялся. С помощью офицера родители ребенка были найдены. Выяснилось, что взрослые остановились у павильона с сувенирами. Пока они выбирали подарки, мальчик отошел в сторону и затерялся.

Буквально через 20 минут к правоохранителям за помощью в поиске пятилетнего сына обратился мужчина. Ребенок был быстро найден.