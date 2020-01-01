Во время празднования Нового года у Дворца спорта потерялись два мальчика

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Два маленьких мальчика потерялись во время праздничных новогодних мероприятий, проходивших у столичного Дворца спорта.

Как сообщили в ГУВД, вечером 31декабря подполковник милиции Руслан Ивашко увидел одиноко стоявшего плачущего шестилетнего мальчика.

Оказалось, он приехал в Минск из одного из районных центров и потерялся. С помощью офицера родители ребенка были найдены. Выяснилось, что взрослые остановились у павильона с сувенирами. Пока они выбирали подарки, мальчик отошел в сторону и затерялся.

Буквально через 20 минут к правоохранителям за помощью в поиске пятилетнего сына обратился мужчина. Ребенок был быстро найден.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: пропал человек дети Новый год-2020 Персона: Руслан Ивашко Город: Минск

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