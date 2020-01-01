ГАИ неделю по всей стране будет проводить спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции в первую неделю наступившего года будут продолжать специальное мероприятие, направленное на предотвращение нетрезвого вождения.

Как уже сообщалось, республиканская акция «Трезвость — норма на дорогах!» будет проводиться включительно по 7 января.

«Пьянство за рулем является всеобщей проблемой, — подчеркивают в ГАИ. — Люди не думают о жизни других людей, когда садятся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Порой столь пренебрежительное отношение, становится причиной страшных трагедий, ломающих судьбы, как самого водителя, так и жертв его халатности».

Кроме информационно-разъяснительной работы среди населения, инспекторы «обеспечат действенный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД».

Особое внимание будет уделено работе по выявлению и отстранению от управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также изъятию с проезжей части нетрезвых пешеходов.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ просит всех, кто увидел нетрезвого водителя (пешехода, велосипедист), позвонить на линию «102».