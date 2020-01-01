«Ислочь» укрепляется: лучший защитник чемпионата перешел в стан «волков»

О первом трансфере 2020 года объявил футбольный клуб «Ислочь». В следующем сезоне за «волков» будет выступать лучший защитник двух последних чемпионатов Павел Рыбак, с которым «Шахтер» не стал продлевать контракт.

Фото ФК «Ислочь»

Интерес к игроку главком «Ислочи» Виталий Жуковский проявлял еще несколько лет назад, об этом рассказал новобранец в своем первом интервью пресс-службе клуба.

Он признался, что в октябре состоялся предметный разговор: «Он [Жуковский] поинтересовался моим желанием, рассказал об условиях — и мы быстро договорились».

Рыбак назвал переход «новым вызовом»: «Мне очень хочется поработать с этим тренерским штабом, прочувствовать на себе все идеи, требования и методики. Естественно, хочется помочь клубу достичь новых высот». В прошлом году «Ислочь» заняла пятое место, пропустив вперед только «Динамо» (Бр), БАТЭ, «Шахтер» и «Динамо» (Мн).

За «горняков» в пяти сезонах он провел 173 поединка, в которых забил 14 мячей и сделал две передачи.