Председательство в ЕАЭС перешло к Беларуси

С 1 января наша страна начала председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Соответствующее решение было утверждено главами государст ЕАЭС 20 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.

Председателем ЕЭК стал представитель Беларуси Михаил Мясникович. Полномочия нынешнего состава коллегии истекают 1 февраля 2020 года.

Президент России Владимир Путин на саммите 20 декабря в Петербурге заявил: «Все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом. Есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями. В этой связи отмечу, что в принципе это характерно для любых интеграционных объединений. Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам».

Очередной саммит ЕАЭС пройдет в Минске в мае 2020 года.