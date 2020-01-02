Председательство в ЕАЭС перешло к Беларуси

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С 1 января наша страна начала председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Соответствующее решение было утверждено главами государст ЕАЭС 20 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.

Председателем ЕЭК стал представитель Беларуси Михаил Мясникович. Полномочия нынешнего состава коллегии истекают 1 февраля 2020 года.


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Президент России Владимир Путин на саммите 20 декабря в Петербурге заявил: «Все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом. Есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями. В этой связи отмечу, что в принципе это характерно для любых интеграционных объединений. Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам».

Очередной саммит ЕАЭС пройдет в Минске в мае 2020 года.
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Тэги: ЕАЭС ЕЭК Беларусь-Россия Персона: Михаил Мясникович Город: Санкт-Петербург

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