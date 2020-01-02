Белорусский рубль занял третье место на территории бывшего СССР по укреплению к доллару США в ушедшем году, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2018-го и 2019 годов.

Официальный курс доллара к белорусскому рублю уменьшился за год на 2,60% (с 2,1598 до 2,1036). Впереди Украина, где американская валюта подешевела на 14,45% (с 27,688264 до 23,6862 гривны), и Россия — на 10,89% (с 69,4706 до 61,9057 рубля). За Беларусью расположились Армения со снижением курса доллара на 0,84% (с 483,75 до 479,70 драма), Казахстан — на 0,79% (с 384,20 до 381,18 тенге) и Кыргызстан (с 69,85 до 69,6439 сома).

Курс доллара не изменился в Азербайджане (1,7 маната) и Туркменистане (3,5 маната).

Американская валюта подорожала в Молдове на 0,39% (с 17,1427 до 17,2093 лея), в Латвии, Литве и Эстонии — на 1,92% (с 0,8734 до 0,8902 евро), Таджикистане — на 2,73% (с 9,4296 до 9,6872 сомони), Грузии — на 7,14% (с 2,6766 до 2,8677 лари) и Узбекистане — на 14,01% (с 8 339,55 до 9 507,56 сума).

В 2018 году Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%).