Беларусь оказалась под влиянием области повышенного атмосферного давления
В пятницу, третьего января, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе атлантического происхождения.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный умеренный до порывистого. В течение дня столбик термометра покажет следующие значения в регионах:
- Брест +2..+4°С;
- Витебск 0..+2°С;
- Гомель +1..+3°С;
- Гродно +1..+3°С;
- Могилев +1..+3°С;
- Минск +1..+3°С.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.