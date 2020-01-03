Беларусь оказалась под влиянием области повышенного атмосферного давления

В пятницу, третьего января, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе атлантического происхождения.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный умеренный до порывистого. В течение дня столбик термометра покажет следующие значения в регионах:

Брест +2..+4°С;

Витебск 0..+2°С;

Гомель +1..+3°С;

Гродно +1..+3°С;

Могилев +1..+3°С;

Минск +1..+3°С.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.