Большие очереди легковушек образовались на выезд в Литву

На смену огромным очередям большегрузных автомобилей на выезд из Беларуси в Литву пришли большие «колейки» из легковушек.

По данным Госпогранкомитета, по состоянию на восемь утра своей очереди попасть в это государство Европейского союза ожидает около 200 авто:

«Каменный Лог» — более 80;

«Бенякони» — более 50;

«Лоша» — более 40;

«Котловка» — более 20.

Ранее сообщалось, что в межправительственное соглашение между Беларусью и Литвой о пунктах пропуска через государственную границу внесены изменения: в документе официально закреплены договоренности сторон об изменении статуса пункта пропуска «Видзы» («Твярячюс») и упразднении пунктов упрощенного пропуска «Клевица» («Уряляй») и «Кемелишки» («Приенай»).