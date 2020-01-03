Большие очереди легковушек образовались на выезд в Литву
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На смену огромным очередям большегрузных автомобилей на выезд из Беларуси в Литву пришли большие «колейки» из легковушек.
По данным Госпогранкомитета, по состоянию на восемь утра своей очереди попасть в это государство Европейского союза ожидает около 200 авто:
- «Каменный Лог» — более 80;
- «Бенякони» — более 50;
- «Лоша» — более 40;
- «Котловка» — более 20.
Ранее сообщалось, что в межправительственное соглашение между Беларусью и Литвой о пунктах пропуска через государственную границу внесены изменения: в документе официально закреплены договоренности сторон об изменении статуса пункта пропуска «Видзы» («Твярячюс») и упразднении пунктов упрощенного пропуска «Клевица» («Уряляй») и «Кемелишки» («Приенай»).