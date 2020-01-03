В Беларуси вырастут цены на водку и «чернила»

В самое ближайшее время в Беларуси вырастут цены на алкогольную продукцию: от плодовых вин (в простонародье «чернила») до водки.

«Подарок» сделало Министерство антимонопольного регулирования и торговли в канун Нового года.

В ведомстве заметили, что на такой шаг было принято решение пойти ради «обеспечения эффективной финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство алкогольной продукции крепостью свыше 28%, ввиду планируемого изменения ставок акцизов в 2020 году».

Таким образом, предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 71,73 рубля за декалитр безводного спирта.

Отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40% — 4,89 рубля; розничная цена (с НДС) — 6,47 рубля.

Также 31 декабря повышена предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии до 2,99 рубля за 0,7 литра крепостью 18% (без НДС) на условиях франко-отправления.