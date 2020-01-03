Концерн «Белнефтехим» подтвердил, что Беларусь временно остановила экспорт нефтепродуктов после прекращения поставок нефти из России.

Ранее правительственное решение о приостановке отгрузки нефтепродуктов на экспорт опубликовал телеграм-канал HARBACEVIČ.

«В целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения республики нефтепродуктами с 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, мазута топочного, битумов нефтяных, смазочных масел, СУГ до особого распоряжения концерна», — сказано в документе.

1 января Россия перестала поставлять нефть для Беларуси. 31 декабря истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны.

«Идет активная работа по всем направлениям над заключением январских контрактов. Пока Россия нам, к сожалению, ничего не поставляет», — сообщили БелаПАН в «Белнефтехиме».

По словам представителя концерна, нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме. Они снизили загрузку до технологического минимума и работают на внутренних запасах.

В свою очередь на государственном предприятии «Белоруснефть» сообщили, что дефицита автомобильного топлива на внутреннем рынке в связи с остановкой поставок российской нефти не ожидается. И уточнили, что на данный момент запасов топлива хватает на 10 дней для бесперебойной работы.

«Если закончится отгрузка с нефтеперерабатывающих заводов, то нам хватает на десять дней. Но отгрузка же не заканчивается. Заводы никто не останавливал. Они продолжают работу и грузят нефтепродукты на внутренний рынок в первоочередном порядке, поэтому никакого дефицита близко не будет», — сказал заместитель генерального директора «Белоруснефти» Сергей Каморников.

На новополоцком заводе «Нафтан» заявили, что с продажами топлива у них пока все в порядке. «До конца месяца никаких проблем не видим», — сообщил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

В свою очередь на Мозырском НПЗ призвали не поддаваться панике. «Паники быть не должно. Республика будет обеспечена нефтепродуктами. Перебоев не ожидаем», — сказал заместитель генерального директора предприятия Олег Протасов.