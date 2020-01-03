Минчанин из мести поджег дверь соседки

Жительница Минска находилась дома с соседкой, когда они обнаружили, что входную дверь подожгли.

По информации ГУВД Мингорисполкома, причастным к поджогу оказался сосед минчанки, а также по совместительству и бывший муж проживающей у нее подруги.

Свой поступок мужчина объяснил обидой на бывшую жену и соседку, которые не открывали ему дверь, когда тот звонил в квартиру. Фигурант планировал отпраздновать новогодние торжества вместе с бывшей женой, однако из-за разногласий женщина проигнорировала желание бывшего супруга.