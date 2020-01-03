В крупнейшем ТЦ Гомеля за долги отключили свет

Собственники ТЦ «Мандарин Плаза» и расположенный рядом завод «Сантэкс», с которым был заключен договор об обеспечении электропитанием, безрезультатно ведут переговоры с 27 декабря.

Этой проблеме не один день. Впервые торговый объект чуть не обесточили еще в апреле прошлого года. Но тогда в дело вмешались местные власти, и конфликт удалось решить: собственник ТЦ погасил значительную часть долга, сообщает TUT.by .

Началось же все еще весной 2018-го, когда представители «Энергосбыта» выявили факт недоучета потребленной торговым центром электроэнергии. Задолженность, как выяснилось, возникла из-за неправильного подключения приборов учета.

Так как «Мандарин Плаза» построен на площадях бывшего завода эмальпосуды, то снабжается электроэнергией через расположенный рядом завод «Сантэкс», и между ним и ООО «Белинвестплаза» в 2015 году был заключен договор об обеспечении электропитанием. Долг около 1,2 млн рублей руководство «Белинвестплазы» признало и даже большую часть его погасило. До сих пор непогашенной остается сумма «старой» задолженности — 299 тысяч рублей, — к ней добавился и новый долг в 160 тысяч.

Дирекция завода «Сантэкс» не раз обращалась к руководству «Белинвестплазы» с напоминанием выполнить условия договора и решение суда. Наконец, терпению «Сантекса» пришел конец — и 3 января завод обесточил торговый центр. В «Мандарин Плаза» работают 173 магазина и семь предприятий общепита — все они с сегодняшнего утра терпят убытки.

Один из крупнейших арендаторов, «Евроторг», ожидая такого развития событий, заранее купил генераторы. Сегодня в гипермаркете их включили, чтобы сохранить продукцию и не «влететь» на миллионные потери. Кстати, представитель «Евроторга» сегодня заявил, что они готовы оплатить долги ТЦ — но нужны гарантии, что больше отключений не будет.

На собрании стало извстно, что в этом запутанном деле уже разбирается Следственный комитет.